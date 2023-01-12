 القضاء العراقي يقضي بإعدام إرهابي فجر سيارة مفخخة على القوات الأمنية في الأنبار - بوابة الشروق
الخميس 12 يناير 2023 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

القضاء العراقي يقضي بإعدام إرهابي فجر سيارة مفخخة على القوات الأمنية في الأنبار

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 10:08 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 10:08 ص

أصدرت محكمة جنايات الرصافة بالعراق، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق إرهابي، عن جريمة تفجير سيارة مفخخة على القوات الأمنية في محافظة الأنبار.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى -في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"- أن "الإرهابي أُلقى القبض عليه بعد تنفيذه لعملية تفجير السيارة المفخخة على القوات الأمنية والتي أدت إلى إصابة عدد منهم".

وأوضح البيان أن الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول التفخيخ مع عصابات داعش الإرهابية، لافتا إلى أن الحكم بحقه يأتي استنادا لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية 1/ 3/ 5/ 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك