نيرمين ماهر لـ«الشروق»: أقدم شخصية الشر الخام في مسلسل آخر الزمان

أعربت الفنانة نيرمين ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في موسم دراما رمضان القادم بمسلسل "آخر الزمان" بطولة الفنانين فيفي عبده، أحمد بدير، أحمد عبد العزيز، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وكشفت نيرمين لـ«الشروق» عن طبيعة شخصيتها في العمل، حيث تقدم بنت اسمها جورنال واجهت مشاكل في حياتها جعلتها شريرة وقوية للغاية وتعامل الناس بقسوة شديدة، موضحة أنها لم تقدم هذا الدور من قبل، وبذلت مجهودا كبيرا لإتقانه بشكل جيد.

وأضافت أنها تتوقع للعمل نجاح كبير في دراما رمضان 2023 مشيرة أن القصة أكثر من رائعة، ووجود فنانة بحجم فيفي عبده يحبها الجمهور سيكون عاملا أساسيا للنجاح، وأيضا العمل يناسب جميع الأسر المصرية ويناقش قضايا مهمة في المجتمع.

مسلسل آخر الزمان من بطولة فيفي عبده، أحمد عبد العزيز، أحمد بدير، كمال أبو رية، نيرمين ماهر، راندا عبد السلام، هايدي سليم، وعدد آخر من نجوم الفن، ومن تأليف رؤيات فؤاد وإخراج أيمن فؤاد وإنتاج علاء شاكر.