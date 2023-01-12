 تعطيل الدراسة والامتحانات في الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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تعطيل الدراسة والامتحانات في الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية

هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 7:45 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 7:48 ص

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تعطيل الامتحانات اليوم الخميس 12 يناير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق.

وأصدر المحافظ، خلال بيان رسمي، تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم  الخميس 12 من يناير.

وتضمن القرار، استثناء، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات المختلفة.


وتابع، يأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا علي سلامة المواطنين.

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