سجن صاحب شركة 5 أعوام للتزوير واختلاس الأموال في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، "م.م.ال" صاحب شركة خدمات بترولية بالسجن لمدة 5 أعوام، لاتهامه باختلاس 79 ألفا و292 دولارا، ومليون و39 ألفا و990 جنيها، في القضية المقيدة برقم 33211 لسنة 2020 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بقيام شخص بالتزوير من خلال التوقيع منفردًا بصفته رئيس مجلس إدارة شركة، وأن المدعي بالحق المدني لم يحرر أي توقيعات منسوب صدورها في محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث، قيام المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة باختلاس أموال وجدت في حيازته، مستغلًا أعمال وظيفته، حيث قام بسحب مبلغ 4 ملايين و350 ألفا و490 جنيها، بما يعادل 524 ألفا و715 دولارا، بغرض إقامة منشآت ومبان للشركة، رغم أن التكلفة الفعلية للإنشاءات مبلغ 3 ملايين و310 آلاف و500 جنيه، واختلس الفارق لنفسه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم زور في محررات الشركة المساهمة بوضع إمضاء نسبه زورًا للمدعى عليه، ويدعى "م.ع.م" بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير المصادقة على صحة رصيد ووضع إمضاء مزور وتقديمها للجهات الرسمية.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: وائل رجب فودة، ومعتز نور الدين حسن، وإبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.