الفضاء الروسية: رحلة رائدة الفضاء البيلاروسية قد تتأجل بسبب حادث في مركبة

ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إن رحلة رائدة الفضاء البيلاروسية، كانت مقررة أصلا في خريف هذا العام، قد يتم تأجيلها لعدة أشهر بسبب حادثة المركبة الفضائية سويوز إم إس -22 في ديسمبر 2022، عندما تضررت المركبة الفضائية.

ونقلت تاس عن الوكالة الروسية قولها اليوم الخميس: "ستتم رحلة أول رائد فضاء من بيلاروسيا على متن المركبة الفضائية الروسية سويوز إم إس كما هو مخطط لها. بسبب حالة الطوارئ على مركبة الفضاء سويوز إم إس -22، التي التحمت بمحطة الفضاء الدولية، قد يتم تأجيل المهمة".

وأضافت وكالة الفضاء أنه ستتم الموافقة على مواعيد رحلات محددة في وقت لاحق.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عزمه إرسال رائد فضاء بيلاروسي إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2023، واختار الجانب البيلاروسي ست مرشحات، وفي نهاية ديسمبر، أصدر مجلس طبي توصيات بشأن مدى ملاءمتها لمزيد من التدريب لمهمة الفضاء، وستختار بيلاروسيا الآن المرشحين الرئيسيين والجاهزين.

وفي 15 ديسمبر 2022، حدث تسرب في الجزء الخارجي من مشعاع التحكم الحراري للمركبة الفضائية، وبعد تحليل الوضع، اختارت لجنة الدولة إعادة دخول المركبة الفضائية المتضررة بدون طاقم. وقبل حالة الطوارئ، كان من المفترض أن تطير سيوز إم إي -23 إلى محطة الفضاء الدولية في 16 مارس، الآن من المقرر إطلاقها في 20 فبراير.

وسيتعين على الطاقم الذي كان من المقرر أن يذهب إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2023، الانتظار حتى الخريف.