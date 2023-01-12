قال طلعت عبد القوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هجرة الأطباء تمثل مشكلة حقيقية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه لابد من العمل على التصدي لهذه المشكلة، بما ذلك ضرورة منح الأطباء رواتب جيدة.

وأشار إلى أن هجرة الأطباء المصريين لا تعد تقتصر على التوجه للدول العربية والخليجية بل يصل إلى الدول الأوروبية، معقبا: "مصر أولى بالأطباء دول".

ولفت إلى أن الدولة تعاني من عجز في الأطباء والتمريض، ما يتطلب العمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عبد القوي، أن القطاع الصحي يعاني أيضا منذ فترة طويلة من أزمة في السياسة الدوائية، وأيضا في السياحة العلاجية، وهو ما يجب العمل على معالجته أيضا.