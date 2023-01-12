غازبروم: سيتم تزويد المستهلكين في روسيا بالغاز بكامل نطاقه

قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية، ميسرجونديس سيرجي جوستوف، إن الشركة مستعدة للوصول إلى ذروة عمليات سحب الغاز خلال فترة البرد، وسيتم تزويد المستهلكين في روسيا بالغاز بكامل نطاقه.

وأضاف جوستوف -في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "وصلنا بالفعل إلى أرقام ذروة استهلاك الغاز في اليوم الأخير، عندما رأيت أن الجو كان باردا في جميع أنحاء البلاد ومع ذلك، نحن مستعدون لمثل هذه الذروة وتتم حماية سوق الغاز المحلي بشكل موثوق".

وتابع أن "سوق الغاز المحلي هو الأولوية لشركة غازبروم وسيتم بالتأكيد تزويد المستهلكين في روسيا بالغاز بكامل نطاقه مخازن الغاز تحت الأرض متاحة لهذا الغرض، وأرقام الإنتاج اليومية تمكننا من التأكيد بثقة على أننا نمتلك إمكانية التزويد بالغاز".

وأشار جوستوف إلى أن استهلاك الغاز في روسيا ارتفع اعتبارا من نهاية عام 2022 ومن المتوقع زيادة أخرى.