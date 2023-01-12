تخطط الحكومة التونسية، في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات، لإلغاء الدعم عن ثلاثة أصناف من المحروقات خلال عام 2023، لتبلغ أسعارها الحقيقية، على أن يطبق التعديل الآلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التونسية «وات»، مساء الخميس، يشكل تعديل أسعار المحروقات: البنزين العادي، والجازولين، والبنزين الخالي من الرصاص، واحدة من أهم توصيات صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض تونس معه حول خطة إصلاحية متوسطة الأمد.

ويتوقع بلوغ الأسعار الحقيقية للمحروقات في تونس، في أفق سنة 2023، وفق تقرير إطار الميزانية متوسط المدى، نشرته وزارة المالية.

ويبلغ سعر برميل النفط الخام، حاليا، 79.2 دولار، أي أقل من الفرضية التي بنيت عليها ميزانية الدولة (89 دولارا).

ويرى محللون اقتصاديون عدم وجود أي داعٍ لأن ترفع الحكومة الأسعار مبدئيًا، بل على العكس وفق القرار المشترك الذي يضبط مسألة التعديل، فإنه يكون في اتجاه التخفيض، وعلى الأقل بنسبة 7 بالمائة.

وفي 23 نوفمبر 2022، صدر قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ووزيرة المالية، يتعلق بتنقيح القرار المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

وذكر القرار أنه «لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للجمهور بالزيادة أو الخفض نسبة 7 بالمائة، من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل».

ومن المحتمل أن يتراوح سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع الخالي من الرصاص بين حوالي 4100 و4300 مليم للتر، والجازولين بدون كبريت ما بين 2700 و2900 مليم.

وكان مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، قد أفاد في تصريح إعلامي في 19 سبتمبر 2022، أن الأسعار الحقيقية للمحروقات تصل إلى 4500 مليم للتر الواحد.

وطيلة سنة 2022، ارتفعت أسعار المحروقات في تونس 5 مرات بزيادة 3 بالمائة في شهر فبراير، و3 بالمائة في شهر مارس، و5 بالمائة في أبريل، و3.9 بالمائة في منتصف سبتمبر، و5.5 بالمائة في أواخر نوفمبر.

وسجلت الأسعار في المعدل ارتفاعا بنسبة 20.4 بالمائة، طيلة العام الماضي.

وبحسب تقرير إطار الميزانية متوسط المدى، ستعمل الحكومة على إرساء التعديل الدوري لتعريفات الكهرباء والغاز حتى بلوغ حقيقة الأسعار المتوقع في نهاية سنة 2026، مع مراعاة الأسر الفقيرة وضعيفة الدخل، إضافة إلى مواصلة دعم النقل العمومي، كإجراء لدعم الأسر والفئات الاجتماعية ضعيفة ومتوسطة الدخل.

كما تتضمن إجراءات إصلاح منظومة دعم المحروقات التي قررتها الحكومة، تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة، وسيقع إنشاء هيئة تعديلية لحوكمة القطاع ومراقبته في نهاية الثلث الأول من 2023.