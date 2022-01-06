 شعبة المستوردين: هدوء نسبي بأسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شعبة المستوردين: هدوء نسبي بأسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة

بسنت حسين
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 3:16 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 3:17 ص

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة تعمل على قدم وساق لسرعة الإفراج عن البضائع التي توجد في الموانى، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، على فضائية "dmc"، أن الأسواق ستشهد هدوء نسبيا نوعًا ما في أسعار السلع الغذائية وتوافرها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن معارض "أهلا رمضان" توفر جميع السلع الاستراتيجية مثل المكرونة والأرز والسمنة وغيرها.

وتابع: "دورنا في الغرف التجارية أن ننقل للحكومة نبض الشارع وإحساس التجار.. وكلنا بنساعد بعض علشان نوفر للتجار بيئة يشتغلوا فيها من خلال مستلزمات السلع الغذائية الخاصة بأهلا رمضان".

وأكد أن معارض "أهلا رمضان" توفر كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%، موضحا أن انخفاض أسعار السلع في معارض أهلا رمضان سيؤدي إلى تراجعها في الأسواق.

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