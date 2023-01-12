ويزو لـ«الشروق»: سأحقق حلمي الفني في دراما رمضان 2023 بالعمل مع محمد سعد

قالت الفنانة ويزو إنها من عشاق الفنان محمد سعد، مضيفة أنه نجم الكوميديا المفضل لها وصاحب فضل على جيل كامل من الفنانين الشباب.

وذكرت أن سعد غيّر مفهوم الضحك عند الجمهور في فترة من الفترات.

وكشفت ويزو لـ«الشروق» أنها ستشارك الفنان محمد سعد في دراما رمضان 2023 بمسلسل "الحج إكسلانس"، وستقوم بتأدية شخصية ابنته.

وأكدت أنهما سيكونا ثنائيا لطيفا، وسيقدمان كوميديا رائعة تنال إعجاب الجمهور.

وتنتظر ويزو، طرح فيلمها الجديد مع الفنان رامز جلال، والذي يحمل اسم "أخي فوق الشجرة"، حيث تُشارك فيه بجانب بيومي فؤاد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، تارا عماد، نسرين طافش، إسلام إبراهيم، وآخرين، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.