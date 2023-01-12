سول: تصريحات يون حول امتلاك الأسلحة النووية تعبر عن التزامه الراسخ بالدفاع عن الأمة

قال المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس يون سيوك-يول عن إمكانية حصول كوريا الجنوبية على الأسلحة النووية، كانت تعبيرا عن التزامه الراسخ بالدفاع عن الأمة، ضد التهديد النووي المتزايد لكوريا الشمالية.

وأدلى «يون» بتلك التصريحات، خلال تقرير السياسات لوزيري الخارجية والدفاع أمس الأربعاء، قائلا إن كوريا الجنوبية «يمكنها أن تنشر أسلحة نووية تكتيكية أو تمتلك أسلحتها النووية الخاصة، إذا اشتدت استفزازات كوريا الشمالية».

وعندما طُلب من مسؤول رئاسي توضيح تصريحات الرئيس، قال المسؤول إنه ينبغي فهمها على أن «يون يعلن عن التزامه الراسخ وسط التهديد المتصاعد للأسلحة النووية لكوريا الشمالية»، بحسب ما نشرته وكالة «يونهاب».

وصرح المسؤول للصحفيين: «إن أهم جزء في تصريحات الرئيس أمس أنه من المهم، كإجراء واقعي في الوقت الحالي، تعزيز الردع الموسع بصورة فعالة داخل التحالف الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».

وقال المسؤول: «ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن، يجب دائما مراعاة السيناريو الأسوأ. ومن هذا المنظور، كان الرئيس يعبر عن التزامه بحماية الشعب، بصفته القائد الأعلى، ضد التهديدات المتصاعدة لأسلحة كوريا الشمالية النووية».

وأكد المسؤول أن مبدأ الالتزام بمعاهدة حظر الانتشار النووي ما زال قائما.