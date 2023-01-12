 الحكومة تخصص قطعة أرض لإقامة مكتبة ثقافية بنجع الزيرة بقنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة تخصص قطعة أرض لإقامة مكتبة ثقافية بنجع الزيرة بقنا

محمد نابليون
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 12:14 م
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (٧٩٢,٦١)م٢ الكائنة بنجع الزيرة - بناحية قرية خزام - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص - بمحافظة قنا بالمجان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإقامة مكتبة ثقافية عليها.

واستند القرار الذي حمل رقم ٤٥٢٠ لسنة ٢٠٢٢ إلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية.

كما صدر بناء على طلب محافظ قنا، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية.

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