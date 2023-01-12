نقيب الأشراف: الشيخ الشعراوي سيظل رمزا وإماما للوسطية والاعتدال

أكد نقيب الأشراف محمود الشريف، أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي كان ولا زال وسيظل إماما ورمزا للوسطية والاعتدال.



وقال نقيب الأشراف - في بيان اليوم الخميس - إن الشيخ محمد متولي الشعراوي هو الإمام المُجدد الذي اجتمعت حوله الأمة للفهم الصحيح لمعاني القرآن الكريم، وملأ الدنيا بعلمه ووسطيته واعتداله، ويعد أحد أهم رموز القوة الناعمة لمصر في الداخل والخارج.



وأضاف أن الشيخ الشعراوي استطاع بلغته وعلمه أن يصل بهذا النبض الرباني من تفسير القرآن الكريم إلى جميع أبناء الأمة الإسلامية والعالم أجمع، وله مواقف وطنية لا تنسى في حب الوطن.