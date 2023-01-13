هيومان رايتس ووتش: الحكومة البريطانية تعمل على إلغاء حقوق الإنسان الأساسية

اتهمت منظمة غير حكومية دولية رائدة في مجال حقوق الإنسان، الحكومة المحافظة البريطانية بالعمل على تدهور حقوق الإنسان الأساسية في نفس الوقت الذي تهدد فيه أزمة تكلفة المعيشة قدرة المواطنين على الحصول على الغذاء والسكن.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها اليوم الخميس أن الحكومة ألغت حقوقا في قضايا تتراوح بدءا من الاحتجاج السلمي إلى تحقيق مستوى معيشي مناسب.

وقالت مديرة هيومان رايتس ووتش في بريطانيا، ياسمين أحمد إنه "في عام 2022، شهدنا أكبر تعد على حماية حقوق الإنسان في بريطانيا منذ عقود".

وقالت إنه "بدءا من حق التظاهر إلى القدرة على محاسبة المؤسسات، يتم بشكل منهجي تفكيك الحقوق الأساسية والحقوق التي تم الحصول عليها بصعوبة".

كما أثار التقرير مخاوف بأن الحكومة تواصل تمويل دول لها سجل في انتهاك حقوق الإنسان.