أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس نمو قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 7ر2% سنويا إلى 525ر596 تريليون ين (07ر4 تريليون دولار)، مع استقراره مقارنة بمستواه في نوفمبر الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 589ر519 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 8ر0% إلى 936ر76 تريليون ين.

وزاد إجمالي القروض خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7ر2% سنويا.

وزادت القروض التي قدمتها فروع البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي وخلال الربع الأخير من العام بنسبة 7ر11% .