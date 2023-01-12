 رشاد عبده: المشروعات القومية مهمة للغاية كونها توفر البنية التحتية الحتمية للاستثمار - بوابة الشروق
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رشاد عبده: المشروعات القومية مهمة للغاية كونها توفر البنية التحتية الحتمية للاستثمار

أحمد علاء
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 1:14 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 1:15 ص

قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الإنتاجية هي التي تحقق تنمية اقتصادية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن المشروعات القومية مهمة للغاية كونها توفر البنية التحتية التي يمثل وجودها أهمية حتمية من أجل الاستثمار.

وتابع: "لو الحكومة مش هتقدر تحقق إنتاجية صناعية عليها تيسير مهمة الآخرين في تحقيق الإنتاجية دي"، ضاربا المثل بالصين التي استعانت بأفضل خبير بريطاني في الجوانب الإدارية والاقتصادية ليكون مستشارا للحكومة لتحقيق نهضة اقتصادية.

وأشار إلى أنه لا توجد أي حساسية في الاستعانة بأي خبراء بما في ذلك الخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم في هذا الصدد.

ودعا إلى عدم التوسع في مشروعات لها مكون دولاري كبير، طالما أن هناك أزمة في العملة الصعبة، إلا إذا كانت هناك ضرورة لمثل هذه المشروعات.

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