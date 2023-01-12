داعش يعلن مسؤوليته عن انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية

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وقع انفجار بعد ظهر يوم الأربعاء، أمام وزارة الخارجية الأفغانية، وسط كابول.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على قنواته على الإنترنت، قائلا إن أحد مقاتليه تقدم إلى الوزارة وفجر حزاما ناسفا بالقرب من قوات الأمن هناك.

وقال خالد زدران، المتحدث باسم إدارة أمن كابول في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن الانفجار أسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الانفجار وقع في الشارع الذي توجد به وزارة الخارجية.

وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم دبلوماسيون، وفقا لما أعلنه داعش.

كما تحدث الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، عن 20 ضحية على الأقل عند إدانة الهجوم على تويتر.