إخماد حريق بمزرعة بقلين ونفوق عدد من الكتاكيت

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة، للوحدة المحلية بحصة الغنيمي، بمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة للوحدة المحلية بحصة الغنيمي، وتم توجيه سيارتين إخماد حريق تابعتين للحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الذي شب بالمزرعة.

ونتج عن الحريق نفوق عدد من الكتاكيت، وتم التعامل مع الحريق، وإنقاذ بقية الكتاكيت بالمزرعة، ولم يتبين حتى الآن سبب الحريق، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي.