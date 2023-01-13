زيلينسكي يواصل الماراثون الدبلوماسي ويعقد محادثات مع الرئيس الكيني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يواصل " الماراثون الدبلوماسي" مشيرا إلى أنه عقد محادثات مع الرئيس الكيني وليام روتو بشأن الأمن الغذائي.

وذكر زيلينسكي في خطابه المصور اليومي: "لا بد أن تصل سياستنا الخارجية إلى مستوى جديد مع شركائنا الأفارقة". وناقش الرئيسان تشكيل ما وصفه بمراكز غذاء.

ولفت زيلينسكي إلى أن أفريقيا أدركت بالفعل أن أمن دول متعددة يعتمد مباشرة على صادرات الغذاء الأوكرنية. وأضاف: "ونريد أن نعزز هذا على مستوى المؤسسات الملموسة والمواد الملموسة- المراكز، أي ضمانات ملموسة لاستقرار (الأمن) الغذائي الذي سيعمل دائما وسيكون أحد الركائز الجديدة للعلاقات بين أوكرانيا ودول أفريقيا".

يشار إلى أن أوكرانيا هي إحدى أهم منتجي الحبوب في العالم لكنها واجهت عقبات فى طريق التصدير بسبب حرب روسيا وحصار الموانئ الأوكرانية.



