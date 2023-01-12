قال النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة، في 17 يناير الجاري، حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا.

وأضاف بوليانسكي- على قناته في تيلجرام- "لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير.. ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس.

وذكر أن روسيا ستعقد يوم 20 يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول قصف أراضي دونباس في ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه سيتم خلال الجلسة تقديم وقائع وتقارير مرفقة بفيديو وصور.