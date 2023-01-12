 بمبادرة روسية.. جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا 17 يناير الجاري - بوابة الشروق
الخميس 12 يناير 2023 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

بمبادرة روسية.. جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا 17 يناير الجاري

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 9:58 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 9:58 ص

قال النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة، في 17 يناير الجاري، حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا.

وأضاف بوليانسكي- على قناته في تيلجرام- "لن أتوسع في الكلام عما سيحدث في مجلس الأمن بطلب منا حول أوكرانيا في 17 يناير.. ليبقى خصومنا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس.

وذكر أن روسيا ستعقد يوم 20 يناير جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول قصف أراضي دونباس في ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه سيتم خلال الجلسة تقديم وقائع وتقارير مرفقة بفيديو وصور.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك