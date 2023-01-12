تاتا موتورز تتوقع وصول حصة السيارات الكهربائية إلى ربع مبيعاتها في الهند خلال 5 سنوات

قال شاليش شاندرا المدير الإدارةي لشركة تاتا موتورز باسنجر فيكلز ليمتد الهندية لصناعة السيارات إن الشركة تتوقع وصول حصة السيارات الكهربائية إلى نحو ربع إجمالي مبيعاتها من سيارات الركوب في الهند خلال خمس سنوات وقد تصل إلى نصف المبيعات بحلول 2030.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة تعتزم إطلاق جديد للسيارات الكهربائية بحلول 2025، حيث تتوقع طرح سيارتها الجديدة سي.يو.آر.في.في من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) خلال العام المقبل، إلى جانب إطلاق نسخة كهربائية من سياراتها هارير إس.يو.في.

وتستهدف تويوتا موتورز التوقف تماما عن إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2040.