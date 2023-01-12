مجلة أمريكية تختار رئيس مجموعة هيونداي كأكثر شخصية تأثيرا في صناعة السيارات

اختارت مجلة "موتور ترند" الأمريكية المتخصصة في السيارات رئيس مجموعة هيونداي موتور "جيونج وي-سون" كأكثر شخصية تأثيرا في صناعة السيارات لهذا العام .

وقالت مجموعة هيونداي موتور اليوم الخميس إن "جيونج" جاء في المركز الأول في قائمة "موتور ترند" لأكثر 50 شخصية تأثيرا لعام 2023 ليصبح "شخصية العام"، حيث تنشر المجلة قائمة أكثر 50 شخصية تأثيرا في صناعة السيارات سنويا، وتختار أكثر الشخصيات تأثيرا من بينهم كشخصية العام.

وقالت المجلة إن "جيونج" يلعب دورا رائدا في مجال السيارات الكهربائية والتنقل المتقدم بإدراكه لاتجاه العالم والصناعات ورغبته في جعل العالم مكانا أفضل، مضيفة أنه ربما تكون تسلا قد عممت السيارات الكهربائية، لكن مجموعة هيونداي موتور قامت بزيادة إمكانية وصول المستهلكين وتنشيط السوق من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من الموديلات والأنماط والأسعار من السيارات الكهربائية.

وقالت إن "هيونداي موتور وجينيسيس وكيا (التابعة لمجموعة هيونداي موتور جروب) حققت نجاحات متكررة. والسيارات القادمة من مجموعة هيونداي موتور جديرة بالملاحظة لتصميمها الجذاب والجودة والقيمة الجيدة، وقد أثبتت صعوبة التغلب عليها بشكل متزايد".

وإلى جانب "جيونج"، جاء العديد من المسؤولين الآخرين في مجموعة هيونداي موتور ضمن القائمة، بما في ذلك المدير الإبداعي للتصميم "لوك دونكيرفولك" في المركز الثالث والرئيس التنفيذي للعمليات "خوسيه مونوز" في المركز العاشر، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.