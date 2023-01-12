تعد سياحة الزفاف ظاهرة سريعة النمو، وتشير إلى السياح الذين يسافرون بغرض الزواج أو الاستمتاع بالذهاب إلى وجهة لحضور حفل زفاف صديق أو قريب أو أحد المعارف.

وأبرز الوجهات التي تستضيف هذا النوع من الحفلات تكون في مناطق مثل البحر الكاريبي وآسيا وأوروبا من أكثر الوجهات اعتمادًا على سياحة الزفاف حيث تجذب الأزواج والعائلات في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لوجهة الزفاف الشهيرة أن تفيد المجتمع المحلي بشكل كبير بما في ذلك الفنادق والبنية التحتية والنقل وتجارة التجزئة وأصحاب المصلحة المعنيين.

ونرصد في هذا التقرير أهم الوجهات السياحية لحفلات الزفاف.

1 - جزر الباهاما

عبارة عن 700 جزيرة معروفة جيدًا بأنها مكان رائع لقضاء الإجازات، ووجهة مليئة بالنشاط، وطقسها متميز وتندر بها الأعاصير.

2 - اسكتلندا

حفل الزفاف هنا ميسور التكلفة نسبيًا والطقس جيد، إذ تقدم اسكتلندا عددًا كبيرًا من الأشياء للقيام بها، هناك أيضًا الكثير من المأكولات المحلية والكوكتيلات.

3 - إيبيزا

تتمتع إيبيزا بظروف مناخية رائعة وبعض أفضل الشواطئ في العالم، وكل الصفات التي تجعلها وجهة الزفاف المثالية في الخارج.

4 - فيجي

أرخبيل يتكون من أكثر من 3000 جزيرة، يقع جنوب المحيط الهادئ، ويضم وفرة من الشواطئ المذهلة ذات الرمال البيضاء، التي تصطف على جانبيها أشجار النخيل والشعاب المرجانية النابضة بالحياة والبحيرات الصافية.. ليس هناك شك في أن الزفاف الفيجي الاستوائي هو حلم يمكنك تحقيقه.

5 - المغرب

عادة ما يكون المغرب مشمسًا طوال العام وله غروب شمس عربي جميل، مما يجعله وجهة الأحلام، ومقصدًا لخلفية مثالية خاصة لحفل زفاف أنيق.