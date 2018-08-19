سياسي ألماني: تأخر إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا يعد مأساة

وصف سياسي ألماني معارض تأخر الحكومة الألمانية في توريدات الأسلحة لأوكرانيا بأنه "مأساة".

وقال نوربرت روتجن المعني بشؤون السياسة الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، اليوم الخميس، لإذاعة ألمانيا بالنظر إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إن إتباع المستشار الألماني أولاف شولتس للقرارات بسرعة كبيرة، فقط عندما يكون هناك ضغط دولي كافٍ، يتسبب في انقسام أوروبا.

وأضاف السياسي الألماني البارز، أن النهج الذي تتبعه الحكومة الاتحادية حتى الآن يؤدي إلى جمود عسكري يشمل خسائر كبير، وأوضح أن ذلك يعني "عدم استقرار ولا سلام وحرب طويلة الأمد".

وتابع: "تعد توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا الضرورية والكافية من أجل التصدي للاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية، شرطا أيضا للوصول لحل سياسي من أجل إنهاء الحرب".