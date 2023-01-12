رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المالية والري.

وحددت اللائحة -التي نشرتها الجريدة الرسمية - الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بأعمال وأنشطة الري التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له بإقامة هذه الأعمال والأنشطة الالتزام بها.

كما حددت اللائحة حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزي ومستأجري الأراضي التي تنتفع بالمساقي والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أي من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.

كما تضمنت اللائحة موادا تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية؛ ضمانا للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضي الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها، كما شملت أحكاما تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية.

ونظمت اللائحة أيضًا الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية أو الكهربائية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.

كما نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.