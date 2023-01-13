 البنتاجون: لا يمكن تأكيد أي تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار - بوابة الشروق
الجمعة 13 يناير 2023 12:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

البنتاجون: لا يمكن تأكيد أي تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 11:40 م

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المعارك لاتزال محتدمة في سوليدار وباخموت بأوكرانيا، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تأكيد أي تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار.

وحول الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، أشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن مدرعات برادلي القتالية ستصل أولا إلى ألمانيا حيث سيتم تدريب الأوكرانيين على تشغيلها في إطار التدريبات الموسعة المشتركة التي نجريها هناك.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم.

وكشف المسؤول العسكري الأمريكي أن تدريب الأوكرانيين على مدرعات برادلي القتالية سيحتاج إلى أسابيع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك