البنتاجون: لا يمكن تأكيد أي تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المعارك لاتزال محتدمة في سوليدار وباخموت بأوكرانيا، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تأكيد أي تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار.

وحول الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، أشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن مدرعات برادلي القتالية ستصل أولا إلى ألمانيا حيث سيتم تدريب الأوكرانيين على تشغيلها في إطار التدريبات الموسعة المشتركة التي نجريها هناك.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم.

وكشف المسؤول العسكري الأمريكي أن تدريب الأوكرانيين على مدرعات برادلي القتالية سيحتاج إلى أسابيع.