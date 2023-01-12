 استقبال وفد الجمعية الفلسطينية لقدامى اللاعبين بشمال سيناء - بوابة الشروق
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استقبال وفد الجمعية الفلسطينية لقدامى اللاعبين بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 2:52 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 2:52 ص

نظم مركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء حفل استقبال لبعثة الجمعية الفلسطينية لقدامي الرياضين الذي حل ضيفاً على مدينة العريش أثناء رحلة عودتة قادماً من دولة لبنان متجهاً إلي قطاع غزة.

وكان في استقبالهم إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء والدكتور رائد عبد الناصر رئيس مجلس إدارة المركز وعزمي أدم رئيس لجنة مسابقات منطقة شمال سيناء لكرة القدم، وحسين العايق مدير إدارة العريش، وناصر العزازي مدير المركز، وعدد كبير من قدامي ورواد كرة القدم بمدينة العريش.

وأقيمت مباراة ودية بين الطرفين وثمن حسن عبد الوهاب الدور الذي تقوم به الجمعية من أجل استنهاض الحركة الرياضية الفلسطينية والإبقاء على التواصل بين الرياضيين الفلسطينيين في الوطن.

من جانبه شكر رئيس الوفد باسمه وباسم الوفد، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وقدم له درعا تذكاريا، وقدم حسن عبد الوهاب بإهداء درع مديرية الشباب والرياضة تذكارية للوفد.

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