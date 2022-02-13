انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي في العراق دون إصابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الخميس، رتلاً تابعاً لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني- في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن "عبوة ناسفة انفجرت في رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره بمنطقة التاجي في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يتسبب بأي إصابات بشرية أو أضرار مادية، لافتا إلى أن "الرتل أكمل مسيره باتجاه وجهته المقصودة".

كما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على 7 إرهابيين في محافظات الأنبار وكركوك وبغداد وغربي نينوى مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في مناطق الرمادي وراوة والمحمودية وزمار والدورة و29 متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات.

ولفت البيان إلى تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.