ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التصوير السينمائي ومستلزماتها بمطار القاهرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التصوير السينمائي ومستلزماتها بالمخالفة لقانون قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة خطوط الطيران الإماراتية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود عدد من الأجهزة التي تستخدم في التصوير السينمائي مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب وعدد آخر من أجهزة التصوير ومكوناتها مخبأة داخل جيب وبطانة الجاكت الذي يرتديه بإجمالي 32 جهازا و78 قطعة من مستلزمات كاميرات التصوير السينمائي.

قرر مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 3 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .