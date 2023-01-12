 اليوم.. الحكم على 11 متهما بالانضمام لـ«داعش بولاق» - بوابة الشروق
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اليوم.. الحكم على 11 متهما بالانضمام لـ«داعش بولاق»

محمد نابليون
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 9:05 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 9:05 ص

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الخميس حكمها على 11 متهما بالقضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ«داعش بولاق».

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.


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