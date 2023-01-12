الأمن العراقي يلقي القبض على 63 متهما بالابتزاز

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، القبض على 63 متهماً بالابتزاز في عدة محافظات.

وقال الجهاز، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع": "من خلال متابعة الشكاوى الواردة لجهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظات عدة واجبات متفرقة".

وأضاف أن قوات الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 63 شخصا بينهم امرأتان، يمتهنون الابتزاز بغية الحصول على مبالغ مالية أو غايات غير أخلاقية.

وأكد "تدوين أقوالهم جميعا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".