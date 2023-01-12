 الشرطة البرازيلية: العثور على سائح ألماني ميتا في ريو دي جانيرو - بوابة الشروق
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الشرطة البرازيلية: العثور على سائح ألماني ميتا في ريو دي جانيرو

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية

نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 8:28 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 8:28 ص

أكدت الشرطة البرازيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الأربعاء العثور على سائح ألماني تم الإبلاغ عن اختفائه قبل أيام، ميتا في ريو دي جانيرو.

وعثر صيادون على جثة الرجل بالقرب من جزر كاجاراس قبالة ساحل المدينة البرازيلية يوم الاثنين واستدعوا رجال الإنقاذ، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إن الرجل غرق لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وحدد خبراء الأدلة الجنائية الجثة بناء على معلومات تم إرسالها من ألمانيا. وقالت الشرطة إنه تم إبلاغ القنصلية الألمانية في ريو دي جانيرو.

ووفقا للشرطة، فإن التحقيقات جارية ويتم الاستماع إلى الشهود. ولم ترد القنصلية الألمانية في ريو دي جانيرو والسفارة الألمانية في برازيليا في البداية عندما تم الاتصال بهما للتعليق على القضية.


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