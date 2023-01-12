حذرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، من استخدام المفرقعات وإطلاق العيارات النارية خلال الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني، مذكرة بتسجيل إصابات كثيرة بينها خطرة خلال احتفالات سابقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «وزارة الداخلية تحذر من استخدام المفرقعات وإطلاق العيارات النارية لعدة جوانب، منها: سوء الاستخدام وتهديد حياة الناس وحوادث كثيرة حدثت، إذ فقد بعض الأشخاص أرواحهم بسببها، بالإضافة إلى الأضرار المادية والحرائق الكبيرة التي تنتج عنها»، لافتاً إلى «منع الوزارة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات».

وأضاف المحنا، أن «الوزارة ليس لديها إشكال حول مشاهدة المباريات من قبل الجماهير في المقاهي والكافيهات».

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مباراة العراق واليمن، والتي تقام ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25»، في الخامسة من مساء اليوم.

من جهته، ذكر مدير إعلام الدفاع المدني، جودت عبد الرحمن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «مديرية الدفاع المدني تحذر الشباب والجماهير المشجعة لكرة القدم، من استخدام الالعاب والعيارات النارية والمفرقعات في احتفالات المنتخب الوطني عند فوزه بالمباراة، لما له تأثير سلبي على إجراءات السلامة».

وأوضح، أن «استخدام الألعاب والعيارات النارية في المناسبات الماضية، تسبب بالكثير من الإصابات في الوجه والعيون وبتر الأصابع، لذلك يجب الابتعاد عنها وتنجب استخدامها».

وأكد عبد الرحمن، «ضرورة أن تكون مظاهر الاحتفال سلمية وحضارية، وتدل على الوعي وعدم اللجوء إلى تلك الألعاب النارية، وما تسببه من حوادث وضوضاء وخصوصاً على كبار السن والمستشفيات والمصحات».

وشدد على «أهمية التزم المواطنون بالتعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني، وأن تكون الاستجابة طوعية، مع الابتعاد عن استخدام الالعاب النارية وما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية».

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، عن تسجيل 150 إصابة في بغداد، نتيجة الإطلاقات العشوائية والألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة، فيما سجلت دائرة صحة بغداد الرصافة 78 إصابة.