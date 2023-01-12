عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو، يرصد عاصفة الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي ضربت ولاية كاليفورنيا، والتي أودت بحياة 17 شخصاً على الأقل، وتسبّبت بأضرار وخسائر اقتصادية كبيرة تزيد قيمتها على 30 مليار دولار.



وتشير التقديرات إلى أنَّ الآثار الاقتصادية المترتبة على عواصف المحيط الهادئ، المعروفة باسم «الأنهار الجوية»، تتراوح ما بين 31 و34 مليار دولار.



ويشمل الأمر الفيضانات الكبرى، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، والانهيارات الأرضية، والأشجار المتساقطة، وإغلاق الطرق، وفقاً لما ذكرته شركة «أكو ويذر» التي تقدّم خدمة توقُّعات الأحوال الجوية يوم الأربعاء.



وقالت «أكو ويذر»: «لحقت أضرار كبيرة بالمنازل والشركات؛ نتيجة الانهيارات الأرضية وانجرافات التربة، فضلاً عن الأضرار التي تسبّبت بها الفيضانات الخطيرة».



وتزيد الخسائر الناجمة عن العاصفة التي ضربت كاليفورنيا بأكثر من ثلاثة أضعاف تلك التي تسببت بها العواصف الثلجية التي اجتاحت بوفالو في ولاية نيويورك في ديسمبر، على الرغم من أنَّها تقل عن قيمة الأضرار الجسيمة التي تسبّب بها إعصار «إيان» عندما ضرب فلوريدا العام الماضي، والتي تراوحت بين 180 إلى 210 مليارات دولار.



وتتوقَّع «أكو ويذر» ارتفاع تكاليف الأضرار أكثر مع اجتياح المزيد من العواصف القاسية لولاية كاليفورنيا.



وأضافت الشركة: «يُتوقَّع أن تكون هناك أضرار إضافية وتأثير سلبي على الاقتصاد، مع استمرار تأثير العواصف على مقاطعات كاليفورنيا حتى 18 يناير».



وتستند حسابات الشركة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعاصفة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات، وفقدان الوظائف والأجور، وخسارة المحاصيل، وتكاليف إجلاء السكان، بالإضافة إلى تأخير رحلات شركات الطيران، وتعطل الأعمال، وسلاسل التوريد.



وتشمل الحصيلة الخسائر المؤمّن عليها وغير المؤمّن عليها.





