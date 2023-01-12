نقابة المهندسين: 45 ألف طالب ينضمون للكليات والمعاهد الهندسية كل عام

أكد الدكتور محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين، أن هناك 60 معهد عالي للهندسة وهذا عدد كبير جدًا، كما أن هناك 45 ألف طالب ينضمون للكليات والمعاهد الهندسية كل عام، مشددًا على أن هذا العدد من الطلاب يجعل وجود نقص كبير في أعداد أعضاء هيئة التدريس بنسبة للطلاب.

وأضاف محمد عبد الغني، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكليات الخاصة هي تجارة الآن، وتسبب كثرة أعداد الخريجين، قائلا: "هناك عشرات الآلاف من المهندسين بدون عمل لعدم وجود خبرات وقدرات خاصة للعمل الهندسي".

وتابع: "وصل عدد خريجي الهندسة لـ820 ألف خريج، وأعداد الطلاب يفوق القوة الاستيعابية ومتطلبات العملية التعليمية، وتخريج طالب هندسة غير مكتمل التكوين شديدة الخطورة، وعدم تلقيهم لتعليم مناسب وتدريب جيد يعد كارثة كبرى، ولاحظنا وجود خريجين من الهندسة كانوا شعبة الأدبي في الثانوية العامة".