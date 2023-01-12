الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على المحافظات الشمالية في الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المحافظات الشمالية، خاصة الإسكندرية وبعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبورسعيد، تشهد استمرارًا لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانًا، خلال الساعات المقبلة، ذاكرة أن الأمطار قد تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن المناطق الداخلية من محافظات جنوب الوجه البحري، كالمنوفية والشرقية، شهدت سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة، وأحيانًا رعدية، خلال الساعات الماضية.

ولفتت إلى انخفاض الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، لتسجل العظمى ْ18 على القاهرة الكبرى، قائلة إن الأجواء شتوية لطيفة نهارًا على محافظات شمال البلاد، ومعتدلة على محافظات الجنوب.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن الساعات المتأخرة من الليل تشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن الأجواء تتراوح ما بين باردة إلى شديدة البرودة ليلًا.

وذكرت أن النشاط النسبي للرياح على أغلب المناطق، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، تزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، مؤكدة أنها غير محملة بالأتربة والرمال، لأن معظم الرياح قادمة من البحر المتوسط.

وأشارت إلى انحسار الأمطار غدًا الجمعة، على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع استمرار انخفاض الحرارة، وتكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



