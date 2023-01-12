المحكمة العليا الإسبانية تخفض عقوبة السجن المحتملة لزعيم كتالونيا السابق بوجديمون

خفضت المحكمة العليا الإسبانية عقوبة السجن المحتملة لزعيم كتالونيا الانفصالي كارلس بوجديمون من أقصى عقوبة 15 عاما إلى أربعة أعوام على الأكثر.



ومن غير المرجح أن يمضى بوجديمون يوما في السجن، حيث إنه يعيش في المنفى في بلجيكا.



وحتى مع خفض عقوبة السجن، فإنه من غير المرجح أن يعود إلى إسبانيا.



وأسقطت المحكمة العليا اليوم الخميس تهمة التمرد المتعلقة بمحاولة انفصال المنطقة في شمال شرق إسبانيا عام 2017.



وتأتي مراجعة الحكم عقب إلغاء التهمة، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما، لتهدئة الصراع الكتالوني.



وكان بوجديمون، رئيس الحكومة الإقليمية، قد أجرى عام 2017 استفتاء بشأن الاستقلال.



وأعلنت المحكمة العليا عدم قانونية الاستفتاء، وأدى هذا الحكم لوقوع اشتباكات عنيفة بين الناخبين والشرطة.



وبعد إعلان كتالونيا استقلالها لفترة وجيزة، تم وضعها قيد الحراسة القضائية لمدريد، وفر بوجديمون خارج البلاد. وتم إصدار حكم بحبس قادة آخرين لفترات تصل إلى 13 عاما لاتهامه بالتمرد وتهم أخرى، ولكن تم العفو عنهم منذ ذلك الحين.



وجرى إلقاء القبض على بوجديمون أثناء مروره عبر ألمانيا، ولكن جهود إسبانيا لترحيله عام 2018 أخفقت؛ لأن تهمة التحريض لا تعد جريمة تستحق العقوبة في ألمانيا.



وأيدت المحكمة العليا اليوم مذكرة اعتقال أوروبية للقبض على بوجديمون وترحيله؛ لاتهامه بالاختلاس والعصيان.