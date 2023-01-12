يتصدر الحديث عن الأسعار وعلاقتها بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري التريند على منصات التواصل الاجتماعي، وينعكس ذلك على الكلمات المفتاحية الأكثر بحثاً، فعلى تويتر تتصدر كلمتي الدولار والذهب القائمة، بينما كلمات مثل "جروب توفير الميزانية" و"توفير ميزانية البيت" وغيرها في نفس السياق، تتصدر قائمة الأكثر انتشاراً على فيسبوك.

ومن مجموعات الفيسبوك المغلقة، التي سوف تظهر عند كتابة هذه الكلمات في خانة البحث، "التوفير والميزانية لست البيت المصرية"، و"تحدي الحصالة توفير وميزانية"، "وفري ودبري من غير ما تقصري"، و"الحياة اليومية للست المصرية وصفات لتوفير الميزانية"، بالإضافة إلى ظهور منشورات على المجموعات الخاصة بالأطعمة، تحتوي على أسئلة أو فرص للتوفير والبدائل التي يمكن استخدامها في الأطعمة للأطفال أو عامة، ومنها منشورات الحديث عن بدائل للحوم والدجاج في الوصفات أو المكونات مرتفعة السعر.

ونستعرض بعض النصائح والتعليقات التي يكتبها الناس في هذا الإطار؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وكتبت نرمين أحمد: بطلنا نقلي البطاطس لأن اتحاد الزيت المغلي مع النشويات بيسبب سرطان، بقطع البطاطس على ٨ بالطول وأدهنها زيت بالفرشاة وأضيف عليها خلطة توابل عملاها ليها في برطمان "توم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وملح وكمون وزعتر وكركم"، وأوطى عليها وتتقلب لحد ما تستوي، جميلة قوي ومش بتجلد زي البطاطس المحمرة، ولو فاض منها في الغداء ممكن تتاكل في العشاء جنب جبنة أو فول.

كما اقترحت تعليقات أخرى أكلات لها قيمة غذائية جيدة، ولا تدخل في مكوناتها اللحوم، مثل البصارة والباذنجان المشوي، وبطاطس بجانبها أرز أبيض بدون لحوم، "فول نابت"، "فول بالطماطم"، بشاميل بالبطاطس، بدلاً من مكرونة بشاميل المحتوية على لحوم أو نجرسكو المحتوية على دجاج، واقترح البعض الاستغناء عن اللحوم في أكلات مثل الحواوشي والكفتة وتبديلها بالفول الصويا.

وكتب حساب باسم "أم عمر": "أنا جربت كفتة الرز بالفراخ وطلعت تحفة والله عجبتنا قوي أكتر من اللي باللحمة، وجربت أعمل الطعمية والحمد لله طلعت جميلة جدا، وكمان عملت الفول أوفر وأنضف من بره كتير، ربنا يفرجها علينا جميعا، ويستر كل بيت ويبارك في أرزاقنا جميعا يارب العالمين".

كما اهتمت منشورات بالحديث والسؤال عن الألبان والسمن وكيفية توفيرها، حيث كتبت نهى محمد: أغلي اللبن من بالليل والصبح شيلي الوش وجمعيه في علبه ولما تجمعي كتير اعمليه سمنة، طريقتها طلعي القشطة تفك بس تبقي ساقعة شوية واضربي فيها لحد ما تكور معاكي زبدة، خديها على نار هادية وكل شوية تقلبي عشان متتحرقش من تحت لحد ما المرته تبقي دهبي، صفي السمنة في برطمان والماية اللي هتنزل من القشطة لما تضربيها استخدميها في المعجنات.

وكتب حساب باسم "مروة طاهر"، طرق لتقليل استخدام الزيت: طبعا كلنا عارفين إن الزيت بقى غالي عاوزين أفكار نقلل من استخدامنا لزيت القلي، أنا هقولكم اللى بدأت أعمله، واللى عنده فكره يقولها: الفراخ بحب دائما أعملها مشوية مش محمرة ولو سلقتها برصها في الصينية، وأحط في طبق معلقه زيت وكاتشب أو صلصة، ورشة فلفل وزعتر وأدهن الفراخ وأحطها تحت الشواية، البانيه ممكن يتعمل مشوي مش لازم نقلي وكمان المسقعة ودي بتاخد زيت كتير قوي ممكن تدخل الفرن وعليها معلقتين زيت وكمان الفلفل، البطاطس ممكن تقطعيها صوابع سميكة شوية واسلقيها في مياه فيها ملح ورصيها في صينية وعليها بهارات ومعلقتين زيت ودخليها الفرن هتبقى جميلة.

وعلقت سلمى أسامة: البقسماط من أي لقمة عيش تتبقى مهما كانت صغيره شيليها في الفرن ومع أي حاجة بتسويها في الفرن حمصيها، وبعدين اطحنيهم ومعاها ماجي وأي نوع توابل زعتر مثلا أو طعم جبنة أو كباب شطة هيكون أطعم وأحسن بكتير من البقسماط إلى بنشتريه أو حتى الفيجيتار، تقلي بانيه تستعمليه في أي قلية بيكون روعة، نصف كيلو دقيق عليه كوبايه زيت على أي نوع سمنة، ورشة ملح، و3 معالق سكر، كيس خميرة، معلقة كيك شيف واعملي أحلى قراقيش تنفع للفطار مع اللبن أو عشاء، كل لما تشتري فراخ شيلي منها الجناحات في كيس لوحدها وكل جناح اقسميه نصين يعني الفرخة الواحدة تطلع لك 4 جناحات وشيل الكبد والقوانص في كيس لوحده لحد ما تجمعي كمية من حوالي 4 فرخات، مثلا تشتريهم على 5 مرات هتقعدي عندك أكل الجناحات مع صينية بطاطس".