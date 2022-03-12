الصين: نتحلى بالانفتاح والشفافية بشأن بيانات كورونا

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني وانج وينبين، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي إن الصين تتحلى "بالانفتاح والشفافية " بشأن بيانات فيروس كورونا.

ويأتي هذا التعليق بعد عدم تحديث الصين تقريرها اليومي بشأن حالات الإصابة بالفيروس لمدة ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وانج القول "منذ بدء جائحة كورونا، تتشارك الصين المعلومات والبيانات مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة".

وأضاف: "لقد أبقينا على تواصل وثيق مع منظمة الصحة العالمية، كما أجرينا خمس فعاليات تواصل فنية مع المنظمة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك أمس الأربعاء".

وأوضح: "لقد تبادل الجانبان الآراء المعمقة بشأن العلاج الطبي، والوضع الحالي والمتحورات والتطعيم".

وقال وانج، إن السلطات الصينية أجرت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا بشأن القضايا المتعلقة بكورونا، وتعزيز مواجهة الفيروس والتعاون.