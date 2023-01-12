 وزيرة التجارة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التجارة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 11:21 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 11:21 م

أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية الجديدة "كلثوم بن رجب حرم قزاح" اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

جاء ذلك وفق بيان صحفي صدر مساء اليوم، عن رئاسة الجمهورية التونسية.

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