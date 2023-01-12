وزيرة التجارة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية الجديدة "كلثوم بن رجب حرم قزاح" اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

جاء ذلك وفق بيان صحفي صدر مساء اليوم، عن رئاسة الجمهورية التونسية.