وزيرة التجارة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

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أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية الجديدة "كلثوم بن رجب حرم قزاح" اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.
جاء ذلك وفق بيان صحفي صدر مساء اليوم، عن رئاسة الجمهورية التونسية.