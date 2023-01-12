المرصد السوري: مقتل لواء بقوات النظام في استهداف تركي لريف عفرين

قتل ضابط برتبة لواء من قوات النظام السوري، متأثراً بإصابته التي أصيب بها اليوم؛ جراء استهداف القوات التركية بالقذائف لمواقع قوات النظام في قرية مياسة، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية وقوات النظام بريف عفرين شمال غربي حلب.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إلى أن القوات التركية، استهدفت بالقذائف، مواقع لقوات النظام في قرية مياسة الخاضعة لنفوذ القوات الكردية وقوات النظام بريف عفرين شمال غربي حلب، الأمر الذي أدى لسقوط 4 جرحى من قوات النظام بينهم 3 ضباط.

وأشار المرصد السوري، في الثامن من الشهر الجاري، إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور تل جيجان وعبلة، بريف حلب الشرقي، إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام هناك، في إطار التصعيد المتواصل من قبل الفصائل.

وفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الاشتباكات العنيفة تسببت بسقوط ما لا يقل عن 6 قتلى وجرحى من قوات النظام، تأكد مقتل 4 منهم حتى اللحظة.