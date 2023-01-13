بيربوك تدين انتهاج الاغتصاب في الحروب خلال زيارتها لإثيوبيا

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعمليات الاغتصاب في الصراعات والحروب مثلما يحدث في إثيوبيا وأوكرانيا باعتبارها جريمة حرب، وذلك خلال زيارتها إلى إثيوبيا.

وقالت إن القانون الإنساني الدولي واضح. وقالت في ظهور مشترك مع نظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيري الشؤون الخارجية والعدل الإثيوبيين ديميك ميكونين، وجيديون تيموثيوس إن "حماية المدنيين أيضا أولوية قصوى في الصراعات المسلحة، وأن الاغتصاب جريمة حرب".

وجاءت زيارة الوزيرتين بشكل جزئي لإظهار الدعم لاتفاق سلام تم التوقيع عليه العام الماضي لإنهاء عامين من حرب أهلية وحشية.

وقالت إنه كما في كل صراع، يدفع الأكثر ضعفا الثمن الهائل الأكبر، وهم الأبرياء، والكثير منهم أطفال، وكذلك عمال الإنقاذ الذين يصبحون هدفا عندما يحاولون رعاية النساء والأطفال والمرضى.

وقالت بيربوك إن النساء والفتيات يصبحن في كثير من الأحيان، وقبل كل شيء، ضحايا لأسوأ عنف جنسي ممنهج، مضيفة أنه "ليس من الطبيعي أن يكون الاغتصاب جزءا من الحروب".

ودعت الحكومة الإثيوبية إلى مواصلة مسار السلام. وقالت إن الاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا وفرنسا بوجه خاص يريدون البناء على ذلك.