عمدة لندن يعتزم التحذير من ضرر هائل بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي

من المقرر أن يحذر عمدة لندن صادق خان، من "ضرر هائل" نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتعرض له العاصمة البريطانية، كما سيتهم الحكومة بتجاهل التداعيات الأوسع نطاقا على بريطانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانا صادر عن مكتب خان أظهر أنه سيقول في خطاب لمسؤولي المدينة اليوم الخميس، إنه من الخطأ التظاهر بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يسبب ضررا.

وسيقول خان: "الحقيقة هي أن مدينة لندن تتعرض للضرر بسبب فقدان التجارة والموهبة لصالح منافسينا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي"، كما سيضيف: "لندن لا تستطيع تحمل التخلف عن شركائنا الدوليين".

وتأتي تعليقات خان، بعدما أظهرت استطلاعات أن الكثير ممن صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرى عام 2016 أصبحوا يعيدون التفكير في الأمر.

وكان استطلاع هيئة يوجوف قد خلص في نوفمبر الماضي إلى أن قطاعا أوسع من المواطنين يعتقدون الآن أن بريطانيا كانت خاطئة في الخروج من الاتحاد الأوروبي بواقع 56% مقابل 32%.

ومن المقرر أن يقول خان، الذي كان ضمن معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وطالما كان يتحدث عن التداعيات السلبية للخروج من الاتحاد، "إنه لا يستطيع الصمت إزاء الضرر الهائل الناجم عن الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وقال خان، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي خفض من إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 4.4%، كما حد من الاستثمارات بنسبة 11% وتجارة السلع والخدمات بنسبة 7%.