اتحاد المستشفيات العربية يمنح السبكي جائزة قائد التغيير لمستقبل الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن منح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جائزة "قائد التغيير لمستقبل الرعاية الصحية"، وذلك من قِبل اتحاد المستشفيات العربية.

وذكرت هيئة الرعاية الصحية، أن اتحاد المستشفيات العربية، دعا الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لحفل التكريم المقام على هامش المنتدى العربي السنوي لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر 2023"، لتسليمه جائزة "قائد التغيير لمستقبل الرعاية الصحية"؛ تقديرًا لبصمته وجهوده في تطوير قطاع الرعاية الصحية المصري، وإنجازاته الملموسة في إحداث طفرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية بمصر.

ومن جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية أليس يمين بويز، إن منح لجنة التحكيم لمسابقة اتحاد المستشفيات العربية جائزة "قائد التغيير لمستقبل الرعاية الصحية" للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية نظرًا للإسهامات التي قام بها الدكتور أحمد السبكي خلال العام الماضي 2022، سواء في هيئة الرعاية الصحية، أو لإسهاماته المتميزة في مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، أو لجهوده في العمل كمساعد لوزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة.

وأضافت بويز، أن الجائزة مُنحت للدكتور أحمد السبكي أيضًا لدوره المحوري في مشروع التأمين الصحي الشامل، ودوره التنسيقي الذي قام به بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري بقيادة اللجنة التنسيقة للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ بهدف تنسيق الجهود وتسريع وتيرة تطبيق المنظومة بالمحافظات، وذلك فضلًا عن دوره المحوري في امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بخُطى ثابتة وجادة من محافظة بورسعيد إلى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء انتهاءً إلى امتدادها بمحافظتي أسوان والسويس لتكتمل بذلك إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة.

وتابعت الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية: "الجائزة مُنحت أيضًا تقديرًا للجهود المتميزة للدكتور أحمد السبكي على المستوى الإقليمي أثناء قيادته للجنة الخبراء لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شمال وشرق المتوسط خلال عام 2022، وذلك كأول خبير مصري يتم انتخابه لرئاسة هذه اللجنة منذ بداية انعقادها عام 2006، وكذلك استمراره في رئاسة اللجنة حتى نهاية عام 2022.

وثمنَّت أليس يمين بويز، الدور التنسيقي للدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية للتنسيق ما بين هيئة الرعاية الصحية والهيئات الصحية العربية المناظرة من خلال الزيارات المتبادلة مع هيئة الصحة بدبي، ودائرة الصحة أبو ظبي، والمجلس الأعلى للصحة بمملكة البحرين، ومجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى انعقاد المنتدى العربي السنوي لتطوير الرعاية الصحية "أهداف مصر" 2023 على أرض مصر خلال شهر يناير الجاري، تحت شعار "الاستثمار في الرعاية الصحية من أجل مستقبل مستدام"، بحضور وزراء الصحة العرب، ورؤساء هيئات الصحة العربية، ورؤساء المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وصانعي السياسات والقرارات بقطاع الرعاية الصحية العربي، والقادة والمدراء التنفيذيين، ومقدمي ومتخصصو الرعاية الصحية، ومطورو تكنولوجيا الرعاية الصحية، وأصحاب الرؤى والمبدعين في مجال الرعاية الصحية، والجامعات الصحية، وشركات الأدوية والمعدات الطبية.

ويهدف المنتدى العربي السنوي لتطوير الرعاية الصحية 2023، إلى عقد جلسات وحلقات نقاش تفاعلية من أجل تعزيز فرص الاستثمار في الرعاية الصحية، وتوحيد الجهود لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والاستعداد للمستقبل.