صالح جمعة يعتذر لميدو بعد عقوبة الإسماعيلي

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نشر الحساب الرسمي بنادي الإسماعيلي مقطع فيديو شهد على اعتذار صالح جمعة، لاعب فريق الكرة بالنادي، لمديره الفني صالح جمعة.

وأشاد ميدو خلال مقطع الفيديو بالتزام صالح جمعة، بخلاف اليوم الذي تغيب فيه عن المران قبل مباراة حرس الحدود.

وشدد ميدو على أن صالح جمعة تقبل العقوبة التي فرضها جهاز الكرة بنادي الإسماعيلي حسبًا للوائح.

ومن جانبه، قال جمعة: «أعتذر لميدو ولجماهير الإسماعيلي، وكان لدي ظرف عائلي طارئ ومتقبل العقوبة طالما في مصلحة النادي».

وأكمل صالح جمعة:«لا أهتم بالغرامة المالية، الأهم هو مصلحة الإسماعيلي الآن، وعلينا أن نتكاتف من لاعبين لجهاز فني لإدارة وجماهير».