جنوب إفريقيا ترفض اتهام إسرائيل لها بتمثيل حماس أمام العدل الدولية

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رفضت جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، اتهام إسرائيل لها بأنها تمثل حركة "حماس" الفلسطينية في محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، عقب انتهاء جلسة الاستماع الخاصة بدفاع إسرائيل عن مزاعم جنوب إفريقيا ارتكاب تل أبيب "إبادة جماعية" في غزة، وفق مراسل الأناضول.

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: "نحن لا نمثل حماس كما تدعي إسرائيل، بل يمثل هذا الفريق شعب جنوب إفريقيا"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف: "ادعاء إسرائيل بأننا أشدنا بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، لا أساس له من الصحة ونرفضه وندينه".