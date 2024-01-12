ألمانيا: الضربات ضد الحوثيين تستهدف منع مزيد من الهجمات في البحر الأحمر

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، إن الضربات التي نفذتها بريطانيا والولايات المتحدة خلال الليل ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر.

وأضاف الوزارة الألمانية، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر"، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

كانت جماعة الحوثي في اليمن قد قالت، اليوم الجمعة، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على الحركة لن تمر "دون رد ودون عقاب".

وأضاف المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 73 غارة على اليمن، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من مقاتلي الجماعة.

وأكد سريع، خلال بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن الجماعة لن تتردد في "استهدافِ مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله."