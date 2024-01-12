التعليم العالي تنشر حصاد الأسبوع الثاني في يناير 2024

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٦ يناير وحتى ١٢ يناير وكان على النحو الآتي:

1) ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 43، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق تطوير التعليم، في مختلف الملفات، بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.

2) افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي جامعة حلوان، حيث أشاد الوزير بحصول الطلاب من مختلف الجامعات على مراكز مُتقدمة في المحافل والمسابقات المحلية والدولية، متمنيا لهم مزيدا من التقدم وإحراز مراكز مُتقدمة خلال البطولات والمحافل الرياضية، موجها الدعوة لجميع شباب الجامعات المصرية للمشاركة في الأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها.

3) شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة يو إف سي (UFC) جيم مصر للرياضة، بهدف التعاون في الأنشطة الرياضية بنادي جامعة حلوان وفروعه، وذلك للإدارة المُثلي التي تضعه في مصاف الأندية الرياضية الكُبرى وتؤهله للمنافسات في كافة الألعاب الرياضية على كافة المستويات المحلية والدولية، بما يؤهل لإعداد أجيال متميزة، تتوافر لهم فرص الاحتراف في مختلف الألعاب الرياضية.

4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة CMDS لإدارة المجتمعات وتطوير الخدمات، لإنشاء ملعب اللياقة البدنية CrossFit في نادي جامعة حلوان بالفرع الرئيسي أو أي فرع من فروع النادي.

5) التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفد جامعة أفييرو البرتغالية برئاسة الدكتور أرتور سلفا، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار، وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية إنشاء فرع لجامعة أفييرو بمصر، حيث أكد الوزير أهمية إنشاء فرع للجامعة لما يمثله ذلك من فرصة لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية تعليمية قوية، وتسعى إلى استقطاب أفضل الجامعات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر.

6) اعتمد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج النسخة الثانية لمسابقة "معا" التي أطلقتها الوزارة لإنتاج فيديوهات قصيرة ؛ تستهدف دعم القيم الأصيلة للمجتمع المصري، والتي تم إطلاقها خلال شهر ديسمبر الماضي، وأكد الوزير أن هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

7) أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة، وفي هذا الإطار تم افتتاح أعمال تطوير المكتب الثقافي والتعليمي المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ ليصبح المكتب مركزا حيويا لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن تسهيل نقل المعرفة والخبرة بين البلدين، وعلى هامش الفعالية، تم افتتاح متحف متميز داخل المبني المكتب الثقافي المصري بواشنطن، حيث يضم مستنسخات دقيقة من أهم التحف الفرعونية تشمل نماذج من مجموعة توت عنخ أمون، والتي ستستخدم كدعاية حيّة للافتتاح المرتقب للمتحف الكبير في مصر.

8) أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات التكنولوجية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وفي هذا الإطار، وقع المركز القومى للبحوث بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتكنولوجية، وكذلك حرص الجامعة علي توفير تجربة تعليمية فريدة ومُتكاملة لطلابها، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

9) أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تشتمل على محاور هامة ومنها (التكامل والتواصل والمشاركة الفعالة)؛ وفي هذا الإطار وقعت جامعة السويس وجامعة المنصورة الجديدة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين وخاصة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا؛ بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير منظومة التعليم العالي.

10) استضاف معهد بحوث الإلكترونيات، طلاب المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يناير الجاري، وذلك في إطار استراتيجية المعهد لنشر الوعي العلمي بين الشباب، ودعم قدرات الطلاب في مجال التكنولوجيا والابتكار، وخلال الزيارة، تم تقديم محاضرة علمية مُبسطة عن الخلايا الشمسية، والطاقة المُتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، كما تلقى الطلاب تدريبا عمليا على كيفية استخدام بعض الأجهزة والأدوات الإلكترونية، مثل أجهزة القياس والتحكم، وأجهزة التصنيع الرقمي.