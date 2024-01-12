الكشف عن تفاصيل افتتاح بطولة كأس آسيا

كشفت تقارير صحفية خارجية تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس آسيا، المُقرر إقامتها في قطر، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وأوضح مراسل قناة العربية في قطر أن فتح بوابات ملعب لوسيل، الذي يستضيف مباراة افتتاح بطولة كأس آسيا بين قطر ولبنان سيكون في الثانية ظهرًا.

وأشار المراسل إلى أن هناك دعوات لاستخدام وسائل النقل العام عند التوجه لاستاد لوسيل، مُشيرًا إلى أن أي شخص يحمل تذكرة مباراة الافتتاح سيستخدم وسائل النقل العام مجانًا، وخصوصًا المترو.

وأوضح أن حفل الافتتاح سيكون في الخامسة مساءً بتوقيت قطر، ولن يكون حفلًا طويلًا، وسيحمل بعض الفقرات المتنوعة، ويتضمن رسالة عن المنطقة العربية في آسيا، وأخرى لشرق ووسط آسيا.

ونقل المراسل عن المسئولين القطريين أن حفل افتتاح بطولة كأس آسيا سيكون مبهرًا، ومختلف عن حفلات النسخ الماضية.

وأتم المراسل تصريحاته مؤكدًا أن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة قام بزيارة استاد لوسيل أمس الخميس، من أجل التأكد من جاهزية الاستعداد، وأنه تحدث بشكل إيجابي عن التنظيم والاستعدادات لحفل الافتتاح.