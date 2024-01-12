مبادرة لاستخراج بطاقات ميزة من البنك الأهلي مجانا لذوي الهمم بجنوب سيناء

أطلق مستقبل وطن "أمانة جنوب سيناء"، مبادرة لاستخراج بطاقات ميزة من البنك الأهلي لذوي الهمم مجانًا، وذلك لتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية لذوي الهمم.

وقال أحمد نشأت، أمين تنظيم مستقبل وطن بمدينة طور سيناء، إن أمانة حزب مستقبل وطن بطور سيناء، أطلق مبادرة استخراج "بطاقات ميزة" المجانية لذوي الهمم، تحت إشراف عبدالوهاب المقاول، مسئول عام المبادرة بالحب، وبالتعاون بين البنك الأهلي فرع مدينة شرم الشيخ، ومديرية الشباب والرياضة.

وأوضح أمين تنظيم مستقبل وطن بمدينة طور سيناء في تصريح اليوم، أن المبادرة تستهدف ودعم ذوي الهمم من خلال تسهيل إجراءات استخراج البطاقات، وذلك ضمن السياسة الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال المبادرات والفعاليات التي تلبي احتياجات ومطالب المواطنين في جميع المجالات، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف".

وأكد أن أمانة الحزب بجنوب سيناء، تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، من خلال توفير سيارات المواد الغذائية لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لسد احتياجات المواطنين.